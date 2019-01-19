ОАЭ и Саудовская Аравия создадут совместную криптовалюту

https://news.ru/storage/news/a142a9f6523ece4ffa7cb1d34fecf06e/c25ed5d3-767c-48c1-bc7f-ac17c955358d_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Саудовская Аравия и ОАЭ намерены создать совместную криптовалюту, сообщили на заседании исполкома эмиратско-саудовского координационного совета в Абу-Даби.

Такое решение было принято, чтобы облегчить трансграничные платежи, а также изучить влияние единой валюты на монетарную политику двух стран, передаёт агентство WAM.

В ходе встречи также было объявлено об упрощении двусторонних таможенных процедур, о проведении совместных учений по оценке устойчивости поставок жизненно важных товаров в случае кризиса и ряде других решений.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро в четыре раза поднял стоимость криптовалюты петро — до 36 тыс. суверенных боливаров за единицу. Минимальная зарплата будет установлена в половину петро и начнёт применяться с 15 января, писал News.ru.