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ОАЭ и Саудовская Аравия создадут совместную криптовалюту

Сергей Булкин/News.ru

в мире [ версия для печати ]

Саудовская Аравия и ОАЭ намерены создать совместную криптовалюту, сообщили на заседании исполкома эмиратско-саудовского координационного совета в Абу-Даби.

Такое решение было принято, чтобы облегчить трансграничные платежи, а также изучить влияние единой валюты на монетарную политику двух стран, передаёт агентство WAM.

В ходе встречи также было объявлено об упрощении двусторонних таможенных процедур, о проведении совместных учений по оценке устойчивости поставок жизненно важных товаров в случае кризиса и ряде других решений.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро в четыре раза поднял стоимость криптовалюты петро — до 36 тыс. суверенных боливаров за единицу. Минимальная зарплата будет установлена в половину петро и начнёт применяться с 15 января, писал News.ru.


#САУДОВСКАЯАРАВИЯ #оаэ
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