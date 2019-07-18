https://static.news.ru/photo/9f54ae6a-a96d-11e9-beab-fa163e074e61_1024.jpg Николоз Гварамия Фото: Николоз Гварамия/facebook

Генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Николоз Гварамия покинул свой пост. Соответствующее решение принял новый владелец СМИ Кибар Халваши.

Он назначил на эту должность своего юриста Паату Салию, передаёт РИА Новости .

Гражданский реестр Министерства юстиции страны согласовал утверждённую на партнёрском заседании перестановку.

18 июля 2019 года Европейский суд по правам человека признал все жалобы «Рустави 2» на возвращение телекомпании Халваши необоснованными. По предварительным данным, бизнесмен поддерживает действующую власть в Грузии, тогда как телеканал считается оппозиционным.

Ранее News.ru сообщал, что сотрудники информационной и политической программ грузинской телекомпании «Рустави 2» обнародовали совместное заявление. Его авторы поддержали экс-гендиректора, а также подчеркнули приверженность борьбе «против оккупанта, России».