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Новый спецпосланник ООН по Сирии приступил к работе

Гейр Педерсен International Peace Institute/CC BY 2.0

Гейр Педерсен

в мире [ версия для печати ]

Норвежский дипломат Гейр Педерсен официально вступил в должность специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии. Об этом он лично сообщил на своей официальной странице в Twitter.

«Для меня честь взять на себя обязанности для служения сирийцам и их надеждам на мир», — написал спецпосланник в соцсети.

Педерсон также отметил, что собирается разрешить конфликт и реализовать резолюцию СБ ООН 2254. Он стал уже четвертым за семь лет дипломатом, кому поручено найти решение запутанного сирийского кризиса.

Гейр Отто Педерсен родился в Осло в 1955 году. Свою карьеру он начал в 1985 году в норвежском внешнеполитическом ведомстве, несколько лет проработав в системе МИДа. В 1998–2003 годах дипломат был назначен представителем Норвегии при Палестинской национальной администрации. В 2005 году Педерсен занял пост спецкоординатора ООН по Южному Ливану. В 2012–2017 годах норвежец работал в качестве постоянного представителя Норвегии при ООН.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш назначил новым спецпосланником всемирной организации по Сирии Педерсена. Он сменил на этом посту Стаффана де Мистуру, который в конце октября заявил о намерении покинуть должность по личным причинам.

Ранее News.ru писал, что Госдепартамент США прекратил отвечать на запросы и обращения ООН, касающиеся возможных случаев нарушения прав человека на территории страны. Администрация американского президента проигнорировала 13 официальных запросов от независимых экспертов по всему миру.


#сирия #оон #НОРВЕГИЯ #дипломатия
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