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Новый шатдаун в США побил все рекорды по длительности

Президент США Дональд Трамп Olivier Douliery/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Двадцать два дня — столько продолжается частичная приостановка работы правительства США.

Нынешний шатдаун в Штатах побил рекорд предыдущего. При Билле Клинтоне правительство страны частично приостанавливало работу на 21 день — с 16 декабря 1995 года по 5 января 1996 года. При Трампе оно не работает с 22 декабря прошлого года и по сей день. Это уже третий шатдаун для нынешнего президента США. Предыдущие два были гораздо короче: один из них длился три дня, другой — менее 24 часов.

Ранее News.ru писал о том, что американские дипмиссии продолжают выдавать визы, несмотря на частичную приостановку работы правительства США и отсутствие финансирования ряда министерств.


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