Принявшая накануне президентскую присягу руководитель Словацкой Республики Зузана Чапутова высказалась относительно её политики в отношении Москвы.
По словам нового президента страны, Россия является сильным игроком на мировой арене и её нельзя игнорировать.
Бесспорно, что у нас должен развиваться конструктивный диалог. Если же мы не будет его вести, то не сможем обсуждать проблемы, по которым у нас разные взгляды, — цитирует политика
ТАСС.
Глава государства отметила, что поддерживает евро-атлантическую ориентацию Словакии, и Братислава должна и дальше осуществлять свою внешнюю политику, исходя из обязательств перед Евросоюзом и НАТО.
Зузана Чапутова вступила в должность президента Словакии, сменив на этом посту Андрея Киску. Инаугурация нового лидера прошла в здании государственной филармонии в Братиславе, писал News.ru.