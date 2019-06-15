https://static.news.ru/photo/9969735e-904b-11e9-9076-fa163e074e61_1024.jpg Зузана Чапутова Фото: instagram.com/zuzana_caputova

Принявшая накануне президентскую присягу руководитель Словацкой Республики Зузана Чапутова высказалась относительно её политики в отношении Москвы.

По словам нового президента страны, Россия является сильным игроком на мировой арене и её нельзя игнорировать.

Бесспорно, что у нас должен развиваться конструктивный диалог. Если же мы не будет его вести, то не сможем обсуждать проблемы, по которым у нас разные взгляды, — цитирует политика ТАСС .

Глава государства отметила, что поддерживает евро-атлантическую ориентацию Словакии, и Братислава должна и дальше осуществлять свою внешнюю политику, исходя из обязательств перед Евросоюзом и НАТО.

Зузана Чапутова вступила в должность президента Словакии, сменив на этом посту Андрея Киску. Инаугурация нового лидера прошла в здании государственной филармонии в Братиславе, писал News.ru.