Назначенная на пост главы кабинета министров Молдавии Майя Санду рассказала, что готова к сотрудничеству с Россией и считает возможным обсуждать различные варианты взаимодействия с Москвой.
Об этом, как сообщает
Мы открыты для диалога с Россией, для улучшения экономического и торгового сотрудничества с Россией, — сказала Санду.
Санду также напомнила, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом является для Кишинёва основой программы нового правительства.
Ранее глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе заявил, что в отношении лидера ушедшей в оппозицию Демпартии Владимира Плахотнюка, а также руководителя партии «Шор» Илана Шора будут возбуждены уголовные производства, писал News.ru.