https://static.news.ru/photo/dd184b22-8f6d-11e9-952e-fa163e074e61_1024.jpg Майя Санду Фото: facebook.com/maia.sandu

Назначенная на пост главы кабинета министров Молдавии Майя Санду рассказала, что готова к сотрудничеству с Россией и считает возможным обсуждать различные варианты взаимодействия с Москвой.

Об этом, как сообщает РИА Новости , молдавский премьер заявила в ходе брифинга по итогам первого заседания обновлённого молдавского правительства.

Мы открыты для диалога с Россией, для улучшения экономического и торгового сотрудничества с Россией, — сказала Санду.

Санду также напомнила, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом является для Кишинёва основой программы нового правительства.

Ранее глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе заявил, что в отношении лидера ушедшей в оппозицию Демпартии Владимира Плахотнюка, а также руководителя партии «Шор» Илана Шора будут возбуждены уголовные производства, писал News.ru.