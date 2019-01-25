Новый председатель ХДС обошла Меркель по популярности

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Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Канцлера ФРГ Ангелу Меркель впервые обошла по популярности председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она возглавила партию менее двух месяцев назад.

Рейтинг, в который вошёл 21 политик, составлял институтом Insa для издания Focus на основе опроса граждан. Людям задавали вопрос: «Насколько следующие политики представляют ваши интересы?». В исследовании принимали участие 2044 респондента со всей Германии.

В итоге Крамп-Карренбауэр набрала 7,9 пунктов и стала самым любимым политиком Германии, за ней идет Ангела Меркель, рейтинг которой вырос на 2,5 пункта.

В первую десятку популярных политиков вошли сопредседатель фракции «Левые» в бундестаге Сара Вагенкнехт, сопредседатель партии «Зеленые» Анналена Бербок, министр финансов Олаф Шольц, министр юстиции Катарина Барли и лидер СвДП Кристиан Линднер.

Ранее News.ru рассказывал, что известно о новом лидере правящей партии Германии. Она обладает степенью магистра в области политологии и публичного права, многодетная мать, ярая католичка и противница российского президента Владимира Путина.