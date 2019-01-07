Новый караван мигрантов попытается попасть в США

https://news.ru/storage/news/ee3599293a4de3095096761ce6fe5420/34d3e9f3-4344-4344-b377-2d020584dee5_850.jpg Angel Hernandez/dpa/Global Look Press

Министр внутренних дел Мексики Ольга Санчес Кордеро сообщила, что формируется новый караван мигрантов из стран Центральной Америки, который намерен после преодоления мексиканской границы попасть в США.

«Нам известно, что формируется еще один караван мигрантов, чтобы попасть в нашу страну в середине января», — цитирует министра сайт радиостанции Noticias MVS.

Власти Мексики не позволят мигрантам попасть на территорию страны нелегальным путём. Мексиканский министр сообщила, что государство принимает меры, которые должны упорядочить и обезопасить въезд этих людей.

В декабре 2018 года на территории Мексики находились несколько тысяч участников караванов мигрантов из Центральной Америки, которые желали попасть в США. Около 500 человек попытались прорваться из Тихуаны в соседнюю страну. Американские представители правопорядка были вынуждены использовать против них слезоточивый газ. Спустя день власти Мексики выдворили из страны 98 участников инцидента.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп пообещал сделать стену с Мексикой малозаметной. Он заявил, что материалом для её строительства станет сталь, а не бетон. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент намерен посетить американо-мексиканскую границу 10 января.