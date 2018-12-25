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Губернатор штата в Мексике погибла в авиакатастрофе

Carlos Pacheco/Xinhua/Global Look Press

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Губернатор мексиканского штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо и ее муж, сенатор и экс-глава региона Рафаэль Морено Валье, погибли в авиакатастрофе. Причиной крушения вертолёта, на борту которого находились политики, стала техническая неисправность.

По словам министра безопасности страны Альфонсо Дурасо, авиакатастрофа произошла в районе Коронанго через 10 минут после взлёта.

«У вертолета случилась очевидная неисправность, пока не ясно, какая, что привело к его падению на землю», — приводит РИА Новости слова министра.

Он также добавил, что всего на борту находились четыре человека, включая пилотов, однако не исключил, что мог быть ещё один пассажир, информация о котором сейчас уточняется.

Эрика Алонсо вступила в должность губернатора штата Пуэбла 14 декабря текущего года. Теперь в срок от трех до пяти месяцев в регионе пройдут новые выборы.

Ранее News.ru писал о том, что мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор вернёт часть своей зарплаты в бюджет государства. Из полученных 76 тыс. песо он откажется от 22,3 тыс., так как по новым правилам труд главы государства должен оплачиваться меньшими средствами.


#МЕКСИКА #АВИАКАТАСТРОФА
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