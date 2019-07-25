https://static.news.ru/photo/b5203f0e-aee8-11e9-853d-fa163e074e61_1024.jpg Марк Эспер Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Новый министр обороны США Марк Эспер заявил о готовности провести переговоры с Ираном без предварительных условий.

Вашингтон хочет снизить напряжённость в районе Персидского залива из-за ситуации с поочерёдным захватом сначала британцами иранского судна, а затем и наоборот, пишет телеканал « 360 ».

Политолог из Швейцарии Дэниел Уорнер считает, что переговоры — это, несомненно, позитивный ход, однако от нового главы Пентагона зависит не всё. При этом в 2015 году США вышли из соглашения по иранской ядерной программе, а в ответ на это Тегеран приостановил выполнение некоторых пунктов сделки.

Я могу только надеяться, что отношения будут дипломатичными. Ядерный договор сохранится. Но ясно, что Болтон хочет изменить расстановку сил. Это вопрос не только разработок Ираном ядерного оружия. Это вопрос того, кто еще вовлечён во всю это ситуацию, — отметил Уорнер.

Пока неизвестно, как поступит в этой ситуации новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который, как предполагает Уорнер, может вообще решиться на выход из сделки с Ираном.

Как ранее писал News.ru Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) 1 июля задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе. На борту Stena Impero находятся трое россиян. А 11 июля Королевская морская пехота Великобритании задержала танкер, принадлежащий Ирану, у берегов Гибралтара.