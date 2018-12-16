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Новый автомобиль нацгвардии Украины стал объектом насмешек

скриншот YouTube

скриншот

в мире [ версия для печати ]

Пользователи Сети посмеялись над новым автомобилем, который планируется поставить на вооружение национальной гвардии Украины. Новинка позиционируется как аналог американского военного «Хаммера».

Видео испытаний разработанного украинскими конструкторами автомобиля, который пока не имеет своего названия, ведомство разместило на YouTube.

На опубликованных кадрах видно, как новый аппарат передвигается по заснеженному полигону.

Кузов машины выполнен в виде грубо сваренной конструкции, на которой установлен пулемёт. При этом каркас автомобиля оказался полностью открытым, поэтому бойцы, находящиеся в «салоне», едва не выпали из него.

В комментариях к видео пользователи Сети жестоко посмеялись над украинской военной разработкой, назвав её «открытой повозкой «суперэкономкласса», а также «отличной мишенью для снайперов».

«Надо очень не любить своих солдат, чтобы выпустить такое», — написал один из пользователей, отметив, что на бензобаке нет никакой защиты от повреждений.

Еще один подписчик с сарказмом заявил, что с таким аппаратом Киев за полчаса завоюет и Африку, и Сибирь, и Китай.

«Багги, без брони, четко для перевозки пушечного «мясца», — выразил своё мнение в комментариях житель Украины, добавив, что всего лишь одна граната или фугас уничтожит чудо-автомобиль.

Кроме того, пользователи пошутили, предложив зимой выдавать бойцам ватники, чтобы ездить на новом украинском «Хаммере», сообщает РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз стал объектом насмешек в Сети. На этот раз пользователи раскритиковали фотографию, на которой украинский лидер сидит вместе со священнослужителями в президиуме объединительного собора.


#украина #технологии #соцсети
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