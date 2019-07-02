https://static.news.ru/photo/a08a746c-9cc1-11e9-8fff-fa163e074e61_1024.jpg Хайя бинт аль-Хусейн Фото: princesshaya.net

История с исчезновением супруги дубайского шейха Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума обрастает новыми подробностями. По данным британских СМИ, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн может находиться в Лондоне.

Газета Times сообщает, что жена влиятельного политика якобы проживает в доме, расположенном неподалёку от Кенсингтонского дворца. Особняк принцесса приобрела на свои личные средства в 2017 году. Сумма сделки составила 85 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее британский таблоид Sun написал, что супруга эмира сбежала из ОАЭ и попросила убежища в Германии, прихватив из дома 31 млн фунтов стерлингов (2,5 млрд рублей), чтобы начать новую жизнь. Издание сообщало, что принцесса взяла с собой детей: 11-летнюю дочь и 7-летнего сына.

Тем временем МИД ФРГ не подтвердил информацию о том, что Хайя бинт аль-Хусейн запросила политическое убежище в Германии. Фактов, подтверждающих это обстоятельство, у ведомства нет, писал News.ru.