История с исчезновением супруги дубайского шейха Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума обрастает новыми подробностями. По данным британских СМИ, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн может находиться в Лондоне.
Газета
Ранее британский таблоид Sun написал, что супруга эмира сбежала из ОАЭ и попросила убежища в Германии, прихватив из дома 31 млн фунтов стерлингов (2,5 млрд рублей), чтобы начать новую жизнь. Издание сообщало, что принцесса взяла с собой детей: 11-летнюю дочь и 7-летнего сына.
Тем временем МИД ФРГ не подтвердил информацию о том, что Хайя бинт аль-Хусейн запросила политическое убежище в Германии. Фактов, подтверждающих это обстоятельство, у ведомства нет, писал News.ru.