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Новогодние празднования закончились жертвами в САР

Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Два человека погибли, более 85 ранены в результате беспорядочных выстрелов и использования пиротехники в новогоднюю ночь в Сирии.

В частности, в провинции Латакия погиб 14-летний подросток, которому в грудь попала шальная пуля. Всего в регионе были госпитализированы 40 пострадавших, сообщает агентство SANA.

Ещё один мужчина погиб в городе Дурейкиш провинции Тартус из-за попадания пули. Всего в больницы провинции госпитализированы 16 человек.

Также пострадавшие есть в Дамаске, Хомсе, Сувейде, Хаме.

Как писал News.ru ранее, сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по базам террористов в долине Сахль-аль-Габ. В результате были уничтожены командные пункты и склады с оружием наёмников «Туркестанской исламской партии» — экстремистской организации уйгуров, проживающих в районе Синьцзян на северо-западе Китая.


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