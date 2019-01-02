Новогоднее перемирие в Донбассе нарушают все

https://news.ru/storage/news/f8cdee6c2374ae2c410091ee952dba12/975b6be1-01cb-4b97-abf9-ffec185b99a4_850.jpg Celestino Arce/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обе стороны вооружённого конфликта в Донбассе заявили о нарушении новогоднего перемирия. Об обстрелах говорят как представители Вооружённых сил Украины (ВСУ), так и силовики самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

В пресс-центре штаба ВСУ сообщили о трёх обстрелах со стороны противника, один военнослужащий погиб, двое получили ранения.

«Зафиксирован один случай применения вооружения, запрещённого Минскими соглашениями», — утверждают в штабе.

Со стороны ополченцев, как утверждают в Киеве, также есть потери: один убит, четверо ранены.

В свою очередь, ВСУ один раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщили в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня. Там говорят о применении крупнокалиберного стрелкового оружия, в результате чего поврежден дом в городе Докучаевске.

Жертв среди мирных граждан не зафиксировано.

С начала в 2014 году вооружённого конфликта на Украине противоборствующие стороны уже два десятка раз объявляли различные перемирия — школьное (к началу учебного года), хлебное (на время уборки урожая). Так называемое новогоднее перемирие начало действовать 29 декабря 2018 года, согласно достигнутой минской Контактной группой договоренности.