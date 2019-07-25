https://static.news.ru/photo/6a03aaea-aebd-11e9-a9f2-fa163e074e61_1024.jpg Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Немецкий актёр, режиссёр и продюсер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ей он противопоставил коллег из России и США: Сергея Шойгу и Марка Эспера.

Ироничный коллаж Швайгер опубликовал в Instagram. Шойгу и Эспер там выглядят официально, а Крамп-Карренбауэр изображена поющей домохозяйкой со шваброй в руках.

Как сообщает «Ридус», фото Крамп-Карренбауэр настоящее, оно осталось с карнавала, в котором она участвовала в феврале.

Как писал News.ru, президент России Владимир Путин украсил обложку нового выпуска американского журнала Newsweek. При этом фотография российского лидера провокационно подписана. «Сможем ли мы помешать ему взламывать наши выборы и подорвать нашу демократию?» — задались вопросом редакторы издания, намекая на предстоящие в 2020 году выборы президента США.