Немецкий актёр, режиссёр и продюсер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ей он противопоставил коллег из России и США: Сергея Шойгу и Марка Эспера.
Ироничный коллаж Швайгер опубликовал в Instagram. Шойгу и Эспер там выглядят официально, а Крамп-Карренбауэр изображена поющей домохозяйкой со шваброй в руках.
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Как писал News.ru, президент России Владимир Путин украсил обложку нового выпуска американского журнала Newsweek. При этом фотография российского лидера провокационно подписана. «Сможем ли мы помешать ему взламывать наши выборы и подорвать нашу демократию?» — задались вопросом редакторы издания, намекая на предстоящие в 2020 году выборы президента США.