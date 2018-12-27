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Новая партия беженцев вернулась из Ливана в родные дома

Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Сирийские беженцы продолжают прибывать из Ливана через контрольно-пропускной пункт «Ад-Дабуссия» в освобождённые районы провинции Хомс. Сообщается о 17 автобусах с 500 беженцами.

«Мы уехали из города Хомс из-за террористов, но сегодня благодаря сирийским властям мы вернулись в нашу страну. Слава Аллаху. Сирия — наша родина», — передаёт слова одного из беженцев ФАН.

Как ранее писал News.ru, сирийские дети своими руками нарисовали и склеили новогодние ёлки. Творческое задание ребятам дали психологи, чтобы помочь им легче перенести стресс от войны.


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