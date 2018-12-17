Новая оптическая иллюзия появилась в Сети

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Оптическую иллюзию с водой снял на видео путешественник. На изображении видно струю, которая совершенно не двигается и выглядит замёрзшей. Однако когда автор касается её, становится понятно, что жидкость течёт.

Такое необычное явление турист из Италии Дарио Бонзи обнаружил в Центральных Альпах, передаёт Daily Mail.

«Я никогда не видел ничего подобного. Это было похоже на лёд, но оказалось текущей водой!» — рассказал путешественник.

Это удивительное явление называется эффектом ламинарного потока, пишет «Ридус». При нём вещество двигается, не смешиваясь и не пульсируя. Такой эффект появляется при очень медленном течении воды.

Ранее News.ru сообщал, что пользователи нашли оптическую иллюзию в видеорецепте, опубликованном три года назад. Комментаторы уже сравнили ролик с фантастическим фильмом «Интерстеллар».