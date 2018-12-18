Новая церковь подарит Украине День духовного единства

https://news.ru/storage/news/25e2c583036dcaa7c95d5af8682f0972/9c789c1a-b95a-4757-870f-e8bbada08fe7_850.jpg Sergii Kharchenko/Global Look Press

Новая памятная дата может появиться на Украине — День духовного единства. Его предложено отмечать в память об Объединительном соборе, который стал финальной точкой в создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.

Утвердить Днём духовного единства 15 декабря предложил внефракционный депутат Верховной рады Сергей Мищенко, сообщает «Интерфакс-Украина». Соответствующий законопроект уже зарегистрирован.

Объединительный собор, как сообщал News.ru, избрал и главу новой церкви, им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Торжественная церемония вручения томоса (указа константинопольского патриарха Варфоломея об автокефалии) состоится 6 января в Стамбуле.