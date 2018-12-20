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Новая церковь Украины хотела сделать заказ у ювелиров из РФ

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Представители новой церкви на Украине хотели заказать у московских ювелиров копию посоха первого митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра, однако получили отказ.

По словам секретаря Свято-Успенской Святогорской лавры канонической УПЦ архимандрита Лазаря, посох потребовался для «интронизации» предстоятеля «так называемой Православной церкви Украины» Епифания.

Он уточнил, что мастерам позвонили представители бывшего митрополита Александра.

Посох был вручён митрополиту в 1305 году патриархом Константинопольским Афанасием. В 2009 году его передали патриарху Московскому и всея Руси Кириллу во время его интронизации. На сегодняшний день реликвия хранится в Оружейной палате Московского кремля, сообщают Nation News. 

Ранее News.ru писал, что православным жителям Белоруссии запретили молиться в храмах вновь образованной церкви Украины. Белорусская православная церковь (БПЦ) по-прежнему имеет канонические и литургические отношения только с Украинской православной церковью Московского патриархата.


#украина #россия #церковь #ювелиры
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