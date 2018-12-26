В Норвегии призвали Запад признать Крым российским

https://news.ru/storage/news/0c73a477165bb1d20b0625acea6bb133/2b0ae0cb-6f05-4076-9602-1839a22b0b4a_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Бывший вице-президент парламента Норвегии Карл Хаген призвал страны Запада признать Крым российской территорией. Он напомнил, что полуостров был российским с XVIII по XX век, большую часть его населения составляют русскоязычные жители.

В своей статье для издания Aftenposten политик также отметил, что долгое время в Севастополе размещалась российская военно-морская база.

При этом проведение референдума в 2014 году Хаген связал с опасениями России относительно возможного появления базы НАТО на полуострове.

«Более 90% населения сказали, что хотят быть частью РФ. С таким результатом Запад должен был сказать, что «если народ Крыма хочет стать частью России, мы должны уважать его и признать, что Крым снова российский», — написал Хаген, подчеркнув, что Москва встала на защиту соотечественников в Крыму.

Кроме того, он назвал действующую власть на Украине фашистской и констатировал, что Россия никогда не откажется от Крыма.

Ранее News.ru писал о том, что депутат Госдумы, экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская обнаружила парадокс в развитии полуострова. Согласно её наблюдениям, Крым в составе Украины был открыт всему миру, но «тихо загибался», а в составе России он активно развивается вопреки санкциям.