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В Норвегии призвали Запад признать Крым российским

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

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Бывший вице-президент парламента Норвегии Карл Хаген призвал страны Запада признать Крым российской территорией. Он напомнил, что полуостров был российским с XVIII по XX век, большую часть его населения составляют русскоязычные жители.

В своей статье для издания Aftenposten политик также отметил, что долгое время в Севастополе размещалась российская военно-морская база.

При этом проведение референдума в 2014 году Хаген связал с опасениями России относительно возможного появления базы НАТО на полуострове.

«Более 90% населения сказали, что хотят быть частью РФ. С таким результатом Запад должен был сказать, что «если народ Крыма хочет стать частью России, мы должны уважать его и признать, что Крым снова российский», — написал Хаген, подчеркнув, что Москва встала на защиту соотечественников в Крыму.

Кроме того, он назвал действующую власть на Украине фашистской и констатировал, что Россия никогда не откажется от Крыма.

Ранее News.ru писал о том, что депутат Госдумы, экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская обнаружила парадокс в развитии полуострова. Согласно её наблюдениям, Крым в составе Украины был открыт всему миру, но «тихо загибался», а в составе России он активно развивается вопреки санкциям.


#крым #НОРВЕГИЯ
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