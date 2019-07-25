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Норвежские рыбаки и охотники обеспокоены нашествием «русского лосося». Именно так в Норвегии называют горбушу.

Ассоциации охотников и рыболовов Сер-Варангера уже установила ловушки неподалёку от норвежско-российской границы, сообщило издание Dagbladet.

Природоохранные органы страны должны заняться этим на национальном уровне и составить общий план по борьбе с этим явлением, — отметил глава организации Рольф Колльстрем.

Dagbladet при этом пояснило, что ситуация с «русским лососем» возникла из-за того, что в середине 20 века СССР развёл горбушу в реках Кольского полуострова. Рыба должна была стать ресурсом для страны, но со временем её стало слишком много.

Обеспокоенность рыболовной ассоциации и научного сообщества прежде всего вызывает опасение, что «русский лосось» вытеснит местные виды рыб.

Издание при этом напоминает о рекордном нашествии горбуши в 2017 году. Сейчас местные рыбаки говорят, что ситуация не менее напряжённая.

Они наводнили здешние реки. Сегодня утром я поймал примерно 20 «русских лососей, — приводит Dagbladet слова жителя Киркенеса Эйстейна Хансена

А вот представители научного сообщества Норвегии и вовсе призывают убивать как можно больше особей. Это связано с двухлетним жизненным циклом данного вида рыбы. После нереста все особи погибают, а избыток гниющей рыбы в водоёмах приведёт к серьёзным экологическим последствиям, считает профессор Университета Тромсе Эва Турстад.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пообещал россиянам, что они будут есть больше рыбы. Для этого Минсельхоз в ближайшие пять лет планирует привлечь 188 млн рублей и построить 43 новых рыбодобывающих судна. Из-за этого цены на рыбу скоро станут более доступными.