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Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы

Miraflores Press/Avn/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Николас Мадуро, руководящий Венесуэлой с 2013 года, вновь вступил в должность президента. Он избран на срок до 2025 года.

Инаугурация президента прошла в здании Верховного суда страны, церемонию транслировало местное телевидение в прямом эфире. Российскую делегацию на церемонии возглавил зампред Совфеда Ильяс Умаханов.

Ранее News.ru писал, что Евросоюз и государства — члены сообщества не направят своих представителей на церемонию инаугурации переизбранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако дипломаты будут продолжать выполнять свою работу. Ранее ряд стран заявили, что не признают легитимность нового срока Мадуро. Николас Мадуро одержал убедительную победу на состоявшихся 20 мая 2018 года выборах главы государства — за него проголосовали 68% избирателей. Однако на выборах были зафиксированы многочисленные нарушения.


#венесуэла #ПРЕЗИДЕНТ
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