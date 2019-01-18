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Николас Мадуро оказался путешественником во времени

Николас Мадуро (2-й слева) Xinhua/Global Look Press

Николас Мадуро (2-й слева)

в мире [ версия для печати ]

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что побывал в будущем, где у страны всё хорошо. Впрочем, он отметил, что уже вернулся — в республику, где к концу прошлого года уровень инфляции мог достигнуть миллиона процентов.

«Уверен, что всё будет хорошо, мы будем более сильными и мудрыми. Я уже был в будущем и вернулся, и увидел, что всё идёт хорошо, гражданско-военный союз гарантирует мир и счастье нашему народу», — цитирует лидера государства РИА Новости.

Ранее News.ru сообщал, что обед президента Венесуэлы стоимостью $100 вызвал гнев бедствующих граждан. Политика обвинили в расточительности на украденные деньги, а повара — в «прислуживании тирану, ответственному за голод».


#венесуэла #николасмадуро
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