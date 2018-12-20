Нидерланды изучают возможность засудить РФ по делу MH17

https://news.ru/storage/news/38f6781138b7084055538ab0e17ecb53/c1df1bde-f635-42ee-8483-149e9fc4f560_850.jpg Yevgeny Pashnin/Transport Photo Images

Нидерланды не удовлетворены реакцией России по делу о крушении авиалайнера «Малайзийских авиалиний» на востоке Украины в 2014 году. Гаага изучает возможность передачи дела в международный суд.

Голландия и Австралия заявили, что признают результаты расследования по этому делу Совместной следственной группой (ССГ), которая в мае 2018 года заявила, что ракета, выпущенная по MH17, была доставлена из российской воинской части, расквартированной под Курском.

Согласно письму главы МИД Нидерландов Стефа Блока в парламент страны, Гаага и Канберра просили Москву официально связаться с властями этих стран по дипломатическим каналам, однако этого не произошло.

Теперь депутаты намерены изучить следующие шаги в случае, если РФ не перейдёт к переговорам. В частности, речь идёт о подаче иска в суд, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что родственники жертв крушения Boeing 777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии» подали иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Они обвиняют российскую сторону в уничтожении лайнера, а также в препятствовании расследованию.