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Нидерланды изучают возможность засудить РФ по делу MH17

Yevgeny Pashnin/Transport Photo Images

в мире [ версия для печати ]

Нидерланды не удовлетворены реакцией России по делу о крушении авиалайнера «Малайзийских авиалиний» на востоке Украины в 2014 году. Гаага изучает возможность передачи дела в международный суд.

Голландия и Австралия заявили, что признают результаты расследования по этому делу Совместной следственной группой (ССГ), которая в мае 2018 года заявила, что ракета, выпущенная по MH17, была доставлена из российской воинской части, расквартированной под Курском.

Согласно письму главы МИД Нидерландов Стефа Блока в парламент страны, Гаага и Канберра просили Москву официально связаться с властями этих стран по дипломатическим каналам, однако этого не произошло.

Теперь депутаты намерены изучить следующие шаги в случае, если РФ не перейдёт к переговорам. В частности, речь идёт о подаче иска в суд, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что родственники жертв крушения Boeing 777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии» подали иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Они обвиняют российскую сторону в уничтожении лайнера, а также в препятствовании расследованию.


#россия #Нидерланды #MH17
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