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Нидерланды отказались признавать банкротство «Юкоса»

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Банкротство компании «Юкос» в России не будет признано в Нидерландах. Соответствующее постановление вынес Государственный совет страны, выполняющий роль верховного суда.

Таким образом, инстанция подтвердила вынесенное в 2017 году решение апелляционного суда Амстердама.

«Теперь достоверно установлено, что конкурсный управляющий не имел права передавать акции зарегистрированной в Нидерландах компании Yukos Finance российской компании „Промстройнефть“ и что „Промстройнефть“ не стала владельцем акций Yukos Finance», — цитирует ТАСС решение Госсовета.

Дело «Юкоса» стало одним из самых громких в современной России. Главными фигурантами были экс-руководитель ОАО «НК ЮКОС» Михаил Ходорковский и экс-глава МФО «МЕНАТЕП» Платон Лебедев. В 2003 их арестовали по обвинению в экономических преступлениях, а в 2010 приговорили к длительному тюремному заключению. В дальнейшем после сокращения срока оба вышли на свободу.

До возбуждения уголовных дел «Юкос» была одной из крупнейших нефтяных компаний в России. Впоследствии она была ликвидирована, а её имущество приобретено другими игроками рынка.

Западные правозащитные организации называют дело «Юкоса» политическим преследованием.

В 2016 году, как сообщал News.ru, президент России Владимир Путин сообщил, что деньги от продажи активов «Юкоса» пошли на переселение россиян из аварийного жилья, строительство инфраструктуры и создание «Роснано». По его словам, только фонд аварийного жилья получил порядка 200 млрд рублей.


#суды #Нидерланды #Юкос
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