https://static.news.ru/photo/37553832-b2b6-11e9-90f2-fa163e074e61_660.jpg Обломки самолёта Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», потерпевшего крушение в районе города Шахтёрска Донецкой области Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Журналистам стали известны новые подробности в деле о крушении МН17 над Донбассом. Немецкий детектив Йозеф Реш рассказал, что пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе, однако власти страны отказались раскрывать добытые им сведения в присутствии СМИ.

Реш объяснил, что решение публично представить данные по крушению Boeing были вызваны соображениями безопасности. После того как сыщик начал своё собственное расследование, в его адрес неоднократно поступали угрозы. Однако, к удивлению Реша, голландская сторона посчитала, что условия, выдвинутые детективом, «могут нанести вред расследованию, если доказательства рассматриваются СМИ и другими лицами до их изучения».

Как сообщает РИА Новости , в докладе Реша содержались данные об информаторе, которому было уплачено 15,5 миллиона в разной валюте наличными, а также наименование «учреждения», в котором он работал. Среди прочих сведений упоминались уничтоженные секретные документы высокопоставленных военных и политических деятелей, которые имели какое-либо отношение к катастрофе. По признанию Реша, ни один из этих документов не упоминался в опубликованной ранее доказательной базе Совместной следственной группы.

Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины. Погибли 298 человек — граждане 10 государств. Cледствие cчитает, что ракету, сбившую Boeing, доставили из России. В МИД РФ обвинения против Москвы назвали несостоятельными, а расследование — однобоким и предвзятым.

Ранее News.ru писал, что бывший начальник службы тыла самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Куприян, обвинённый в причастности к катастрофе рейса МН17, освобождён из мест лишения свободы. По версии Службы безопасности Украины (СБУ), именно он организовал похищение тягача для перевозки зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого якобы был сбит малайзийский Boeing.