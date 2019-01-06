Неженатым парам разрешили селиться в отели Узбекистана

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Власти Узбекистана убрали часть ограничений для отдыхающих в отелях. Жители столицы теперь могут снимать гостиничный номер в Ташкенте, не предъявляя штампа в паспорте.

Раньше это воспринималось как признак разгульного поведения, передаёт национальное информагентство страны. Негласно было также запрещено сдавать комнаты парам, которые не состоят в законном браке.

Президент республики подписал указ, который отменяет все ограничения, касающиеся предоставления гостиничных услуг.

В настоящий момент на территории Узбекистана функционирует больше 900 отелей. В течение нескольких следующих лет власти планируют увеличить это число до трёх тысяч.

Ранее News.ru сообщал, что власти Узбекистана приняли решение предоставлять вид на жительство обеспеченным иностранцам, приобретающим в республике элитную недвижимость. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Шавкат Мирзиёев.