Неженатым парам разрешили селиться в отели Узбекистана

Власти Узбекистана убрали часть ограничений для отдыхающих в отелях. Жители столицы теперь могут снимать гостиничный номер в Ташкенте, не предъявляя штампа в паспорте.
Раньше это воспринималось как признак разгульного поведения, передаёт национальное информагентство страны. Негласно было также запрещено сдавать комнаты парам, которые не состоят в законном браке.
Президент республики подписал указ, который отменяет все ограничения, касающиеся предоставления гостиничных услуг.
В настоящий момент на территории Узбекистана функционирует больше 900 отелей. В течение нескольких следующих лет власти планируют увеличить это число до трёх тысяч.
Ранее News.ru сообщал, что власти Узбекистана приняли решение предоставлять вид на жительство обеспеченным иностранцам, приобретающим в республике элитную недвижимость. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Шавкат Мирзиёев.