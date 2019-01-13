«Независимые греки» поддержат недоверие к правительству

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Паннос Камменос

Лидер правоцентристской партии «Независимые греки» (АНЭЛ) Паннос Камменос заявил, что он и его соратники проголосуют против доверия правительству страны.

По его словам, партия будет продолжать выполнять мандат, который получили от народа. На встрече с премьер-министром Алексисом Ципрасом политик сообщил, что «Независимые греки» требуют проведения всенародного референдума по вопросу соглашения Афин со Скопье по изменению названия бывшей югославской республики на Северную Македонию.

«Если АНЭЛ проголосует за доверие, то это будет означать, что как будто она одобряет соглашение со Скопье», — заявил он.

Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что внёс в парламент вопрос о доверии правительству. Такая необходимость у премьера возникла в связи с отставкой министра национальной обороны Паноса Камменоса и выходом его партии «Независимые греки» из правящей коалиции.