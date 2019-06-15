На западе Украины специалисты компании «Укртранснафта» за сутки обнаружили и ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому сырьё из России поступает европейским потребителям.,
По данным пресс-службы компании, первая врезка была обнаружена на второй очереди нефтепровода Броды — Госграница. Вторую специалисты нашли примерно в 50 км от первой.
К утру субботы, 15 июня, все работы по устранению вмешательства были завершены, отмечает
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила тайный трубопровод для перекачки дизельного топлива из России в Луганскую область.