https://static.news.ru/photo/80284190-8fce-11e9-94a5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

На западе Украины специалисты компании «Укртранснафта» за сутки обнаружили и ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому сырьё из России поступает европейским потребителям.,

По данным пресс-службы компании, первая врезка была обнаружена на второй очереди нефтепровода Броды — Госграница. Вторую специалисты нашли примерно в 50 км от первой.

К утру субботы, 15 июня, все работы по устранению вмешательства были завершены, отмечает ТАСС .

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила тайный трубопровод для перекачки дизельного топлива из России в Луганскую область.