https://static.news.ru/photo/d64a51b2-62ec-11e9-a136-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер написал статью с объяснением невозможности возврата Крыма Украине. По его мнению, жители полуострова неоднократно доказывали, что готовы отстаивать свои интересы до победного конца.

Подтверждение правильности своей точки зрения писатель получил в многочисленных разговорах с крымчанами. Они уверили Мюллера, что не намерены отступать от своего выбора под натиском Киева, говорится в статье, опубликованной в интернет-газете Infosperber .

Важность Крыма для России писатель увидел «в гражданском и военном плане».

Военный порт, российский город, готовое к обороне население — это Севастополь. Добровольно Севастополь никогда не вернётся в состав Украины, — считает Мюллер.

Ранее News.ru сообщал, что Крым набирает всё большую популярность среди путешествующих россиян. На это обратила внимание польская журналистка Ивона Трусевич. По её словам, на востребованность отдыха в Крыму влияет бюджетность данного туристического направления. Она отметила, что на крымское побережье приезжают в основном малообеспеченные семьи. Авиабилеты на полуостров стали более доступными. Цены на них опустились примерно в полтора раза.