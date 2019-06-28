https://static.news.ru/photo/602def80-9b71-11e9-9667-fa163e074e61_1024.jpg Нино Катамадзе Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал Заявление грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе прекратить свои выступления в России до полной нормализации отношений между двумя соседними странами нашло критичный отклик члена Совета Федерации Алексея Пушкова.

По мнению сенатора, волна русофобии в Грузии, вместо того чтобы спадать на нет, продолжает набирать обороты, и уже добралась до музыкального цеха.

Не знаю, кто такая Нино Катамадзе, которая публично отказалась выступать в России. Думаю, ее мало кто знает у нас в стране. Это, безусловно, ее право. Как и наше право перестать приглашать к нам на выступления и концерты таких исполнителей. Легко обойдёмся. Невелика потеря. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 июня 2019 г.

Это, безусловно, ее право. Как и наше право перестать приглашать к нам на выступления и концерты таких исполнителей. Легко обойдемся. Невелика потеря, — написал сенатор в своем миклоблоге в Twitter.

Ранее стало известно, что грузинская певица Нино Катамадзе объявила, что не будет давать концерты в России, а ее выступление на фестивале «Усадьба Jazz» в парке Коломенское в Москве было последним, писал News.ru.

Протесты в Грузии продолжаются с 20июня. Поводом послужило участие российской делегации в очередной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, проходившей в Тбилиси. Российский президент Владимир Путин 21 июня подписал указ, приостанавливающий авиасообщение с этой страной.