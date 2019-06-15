https://static.news.ru/photo/4da96cdc-8eb4-11e9-b3c6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Неадекватное поведение одного из пассажиров рейса компании «Аэрофлот» стало причиной экстренной посадки лайнера в аэропорту Варшавы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена Петра Рудского.

Самолет «Аэрофлота», который направлялся из Барселоны в Москву, незапланированно приземлился в Варшаве из-за агрессивного пассажира. Вероятно, он был пьян, — рассказал Рудский.

Собеседник агентства уточнил, что пассажира вывели из самолёта пограничники, в Варшаве его поместили в изолятор временного содержания до разбирательства. После дозаправки самолёт вылетел в российскую столицу.

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