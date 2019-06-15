Неадекватное поведение одного из пассажиров рейса компании «Аэрофлот» стало причиной экстренной посадки лайнера в аэропорту Варшавы.
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Самолет «Аэрофлота», который направлялся из Барселоны в Москву, незапланированно приземлился в Варшаве из-за агрессивного пассажира. Вероятно, он был пьян, — рассказал Рудский.
Собеседник агентства уточнил, что пассажира вывели из самолёта пограничники, в Варшаве его поместили в изолятор временного содержания до разбирательства. После дозаправки самолёт вылетел в российскую столицу.
Ранее голкипер сборной России по футболу и питерского «Зенита» Андрей Лунёв устроил пьяный дебош в московском аэропорту Внуково, писал News.ru.