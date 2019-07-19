https://static.news.ru/photo/4e4bfa5c-aae7-11e9-9539-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nir Alon/Global Look Press

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху установил рекорд по сроку пребывания на данном посту.

Должность премьер-министра он занимает бессменно с марта 2009 года. Кроме того, Нетаньяху возглавлял израильский кабмин с 1996 по 1999 год. Таким образом в общей сложности он занимает пост премьера более 13 лет и превзошёл в этом основателя Израиля Давида Бен-Гуриона сообщает газета The Times of Israel .

Издание отмечает, что победа Нетаньяху на апрельских выборах в итоге обернулась неудачей, поскольку ему не удалось сформировать коалиционное правительство. Новые парламентские выборы в стране намечены на сентябрь.

Ранее News.ru писал, что в Тель-Авиве прошла многотысячная акция протеста, участники которой выступили против предоставления Нетаньяху неприкосновенности. Поводом для выступления послужило то, что премьера подозревают в трёх коррупционных преступлениях.