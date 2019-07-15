https://static.news.ru/photo/eff44052-a732-11e9-8a27-fa163e074e61_1024.jpg Беньямин Нетаньяху Фото: Noam Revkin Fenton-JINIPIX/Xinhua/Global Look Press

Отношение Евросоюза к частичному отказу Ирана от обязательств ядерной сделки похожа на политику умиротворения гитлеровской Германии в преддверии Второй мировой войны. Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Реакция Евросоюза напоминает мне европейское умиротворение 1930-х годов... Мне кажется, что кое-кто в Европе не проснётся, пока иранские ядерные ракеты не начнут падать на европейскую землю. Но тогда, конечно, будет слишком поздно, — цитирует Нетаньяху РИА Новости .

До этого глава европейской дипломатии Федерика Могерини по случаю четвёртой годовщины ядерного соглашения с Ираном заявила, что никто из участников не считает действия Тегерана существенным отклонением от её условий.

Могерини пообещала, что, несмотря на выход из договорённостей США, Евросоюз продолжит работать в рамках ядерной сделки с Исламской Республикой, в том числе над тем, чтобы Иран вернулся к полному её соблюдению.

Как писал News.ru, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении провести в ближайшее время переговоры с коллегами из Ирана, России и США — Хасаном Рухани, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — по теме Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Глава Пятой республики намерен устроить переговоры, чтобы избежать эскалацию напряжённости в ближневосточном регионе.

До этого Иран официально заявил о превышении лимита обогащения урана, предусмотренного в СВПД.