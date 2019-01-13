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Нетаньяху подтвердил нанесение ударов по Сирии

Can Erok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о бомбардировке Сирии.

«За последние 36 часов ВВС Израиля нанесли удары по целям в Сирии», — сказал он на еженедельном заседании правительства.

Это уже не первая бомбардировка Израиля в Сирии. 25 декабря воздушные атаки израильских ВВС по западным окрестностям Дамаска не прекращались в течение полутора часов, писал News.ru. Их целью были военные объекты Ирана, связанного с движением «Хезболла».

Ранее News.ru сообщал о том, что израильская армия обнаружила на границе с Ливаном ещё один туннель группировки «Хезболла». Он ведёт от южноливанской деревни Рамия в Израиль и в ближайшее время будет уничтожен. Израильтяне больше трёх недель проводят операцию «Северный щит» с целью нейтрализовать все подземные лазы, сообщает пресс-служба армии. Эти туннели, как считается, предназначены для заброски диверсионных групп на территорию еврейского государства.


#сирия #израиль #БенджаминНетаньяху
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