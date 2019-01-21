Украина и Израиль заключили соглашение о свободной торговле

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Подписание договора о ЗСТ

Украина подписала с Израилем соглашение о зоне свободной торговли между странами. С украинской стороны соглашение подписал вице-премьер Степан Кубив, с израильской — исполняющий обязанности министра экономики Эли Коэн.

Израиль стал 46-й страной, с которой Украина подписала соглашение о свободной торговле. С момента его вступления в силу будут отменены ввозные пошлины для примерно 80% украинских промышленных товаров, сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины.

Документ поможет в развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества и будет содействовать снижению цен на украинские товары в Израиле и израильские товары на Украине, написал в своём аккаунте в Twitter президент Украины Пётр Порошенко.

Во время церемонии подписания соглашения Порошенко воспользовался случаем и пригласил в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Я бы хотел использовать эту возможность и пригласить вас в Украину и выступить в нашем парламенте», — сказал Порошенко.

Позже президент Украины рассказал о договорённости посетить вместе с израильским премьером Одессу — город с «очень большой историей еврейского народа».

Как сообщал News.ru, трехсторонние переговоры России, Украины и ЕС по газу стартовали в Брюсселе. Главной их темой является транзит топлива через территорию Украины после завершения контракта с РФ 31 декабря 2019 года.