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Нетаньяху обвинили в попытке расчленить Сирию

Jinipix/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху симпатизирует курдам из Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией. Он также обвинил Нетаньяху в намерении расчленить Сирию.

«Последние дни Нетаньяху очень обеспокоен, потому что он хотел разделить Сирию с помощью террористов, но сейчас он увидел, что его планам не суждено осуществиться», — сообщил Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил, что израильский лидер проводит политику государственного террора против палестинцев. Он заявил, что ежедневно подвергается «троллингу» со стороны турецкого коллеги. 

Нетаньяху отметил, что Эрдоган «одержим Израилем». Политик уверен, что Турция с каждым днём приобретает всё больше черт диктатуры. Глава Турции, по словам израильского премьера, знает, что собой представляет «моральная армия и подлинная демократия» в противовес «армии, которая убивает женщин и детей в курдских деревнях».


#сирия #израиль #турция #БенджаминНетаньяху #МИДТурции
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