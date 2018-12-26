Нетаньяху: Израиль и дальше будет бороться с Ираном в Сирии

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на следующие сутки после авиаударов по окрестностям Дамаска заявил, что его страна продолжает действовать против иранского военного присутствия в Сирии, и не намерен сворачивать операции.

«Мы не готовы мириться с иранским военным присутствием в Сирии, которое направлено против нас. Мы действуем против него решительно и твердо, в том числе в эти дни», — сказал Нетаньяху, чьё заявление распространила его канцелярия.

Ранее News.ru писал, что 25 декабря шесть самолётов ВВС Израиля нанесли удар по окрестностям Дамаска, находясь в воздушном пространстве Ливана. ПВО Сирии удалось сбить 14 бомб из 16 запущенных. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, ВВС Израиля использовали 16 управляемых авиабомб GBU-39. Сирийским военным удалось уничтожить 14 из них.