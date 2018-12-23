Нетаньяху назвал Эрдогана «антисемитским диктатором»

https://news.ru/storage/news/a475a511ee27c662881e72795f67f24d/7c90fb63-8f83-4f92-8398-85062de7cbdd_850.jpg Ayal Margolin-Jinipix/Xinhua/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил, что израильский лидер проводит политику государственного террора против палестинцев. Он заявил, что ежедневно подвергается «троллингу» со стороны турецкого коллеги.

Нетаньяху отметил, что Эрдоган «одержим Израилем». Политик уверен, что Турция с каждым днём приобретает всё больше черт диктатуры. Глава Турции, по словам израильского премьера, знает, что из себя представляют «моральная армия и подлинная демократия» в противовес «армии, которая убивает женщин и детей в курдских деревнях», сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что президент Турции заявил, что Израиль проводит политику государственного террора в отношении народа Палестины. Он назвал главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху «голосом угнетателей, сеющим зло».