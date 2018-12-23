USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin4,008.63 $
МОСКВА-7°C23:20
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Нетаньяху назвал Эрдогана «антисемитским диктатором»

Биньямин Нетаньяху Ayal Margolin-Jinipix/Xinhua/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

в мире [ версия для печати ]

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил, что израильский лидер проводит политику государственного террора против палестинцев. Он заявил, что ежедневно подвергается «троллингу» со стороны турецкого коллеги.

Нетаньяху отметил, что Эрдоган «одержим Израилем». Политик уверен, что Турция с каждым днём приобретает всё больше черт диктатуры. Глава Турции, по словам израильского премьера, знает, что из себя представляют «моральная армия и подлинная демократия» в противовес «армии, которая убивает женщин и детей в курдских деревнях», сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что президент Турции заявил, что Израиль проводит политику государственного террора в отношении народа Палестины. Он назвал главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху «голосом угнетателей, сеющим зло».


#эрдоган #антисемитизм #Нетаньяху #диктатура
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
в мире 17:17, 23 декабря 2018
Турция перебросила подкрепление на север Сирии
в мире 13:42, 23 декабря 2018
Турция обвинила Нетаньяху в убийстве тысяч палестинцев
в мире 20:10, 22 декабря 2018
Эрдоган: Турция продолжит поддерживать Палестину
Лента новостей
происшествия 23:01
Человек погиб при пожаре на Ямале
в мире 22:54
Президент Египта сменил главу военной разведки
в мире 22:41
Работа аэропорта в Великобритании приостановлена
экономика 22:39
ОПЕК может ещё больше сократить нефтедобычу
общество 22:28
Акунин узнал о литературных пристрастиях россиян
в мире 22:24
Маск назвал прогресс КНР в космосе поразительным
культура 22:02
Netflix снимет необычный сериал о Шерлоке Холмсе
общество 21:56
Собянин рассказал о рекордах метрополитена
общество 21:49
Минтруд увеличит размер больничного для богатых
происшествия 21:28
Автор «Дневника Хача» извинился за собственное задержание
в мире 21:26
Сверхмощные термоядерные бомбы испытали в США
в мире 21:21
Певец Салтыков намерен подать в суд на власти Украины
общество 21:06
МЧС сообщило о завершении поисковой операции на шахте
в мире 20:51
Турция усиливает группировку войск на границе Сирии
в мире 20:49
Лондонский аэропорт заплатит за данные о владельцах дронов
Другие новости
в мире 22:54
Президент Египта сменил главу военной разведки
в мире 22:41
Работа аэропорта в Великобритании приостановлена
в мире 22:24
Маск назвал прогресс КНР в космосе поразительным
в мире 21:26
Сверхмощные термоядерные бомбы испытали в США
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top