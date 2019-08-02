https://static.news.ru/photo/940ffae8-b541-11e9-b841-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mustafa Kaya/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пассажирский автобус вспыхнул в провинции Балыкесир на северо-западе Турции. Погибли по меньшей мере пять человек, 15 пострадали.

После того как в салоне загорелась кофемашина, водитель остановился и попросил пассажиров спокойно покинуть автобус, — цитирует Hurriyet мэра провинции.

Собеседник издания отметил, что из-за паники в салоне началась давка. Во время возгорания там находилось 37 человек.

Пострадавших госпитализировали, водителя автобуса задержали.

Как писал News.ru, ранее пожар на площади 500 кв. м охватил мебельную фабрику в подмосковном Одинцово. Экстренные службы пытаются остановить распространение пламени.