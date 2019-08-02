Пассажирский автобус вспыхнул в провинции Балыкесир на северо-западе Турции. Погибли по меньшей мере пять человек, 15 пострадали.
После того как в салоне загорелась кофемашина, водитель остановился и попросил пассажиров спокойно покинуть автобус, — цитирует
Hurriyetмэра провинции.
Собеседник издания отметил, что из-за паники в салоне началась давка. Во время возгорания там находилось 37 человек.
Пострадавших госпитализировали, водителя автобуса задержали.
Как писал News.ru, ранее пожар на площади 500 кв. м охватил мебельную фабрику в подмосковном Одинцово. Экстренные службы пытаются остановить распространение пламени.