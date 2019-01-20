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Несколько захоронений эпохи фараонов нашли в Египте

Ibrahim Ezzat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Британские археологи из университета Бирмингема отыскали неподалёку от города Асуана на юге Египта шесть захоронений, которые относятся к эпохе первых династий фараонов. Их возраст составляет около 4,5 тыс. лет.

По словам генсека египетского Совета по делам древностей профессора Мустафы Вазири, все захоронения имеют разные размеры. Две гробницы высечены прямо в скальной породе.

Вход в одну из погребальных камер был плотно замурован, но надежды учёных на то, что она не разграблена, не оправдались. Оказалось, что воры сумели проникнуть внутрь через лаз, проделанный сверху.

Несмотря на то, что в гробницах успели побывать грабители, археологам удалось найти металлический амулет с изображением древнеегипетского бога Хнума, фрагменты погребальной маски и другие артефакты. Все находки были отправлены в асуанский музей для тщательного изучения, сообщает агентство МЕНА.

Ранее News.ru сообщил о крупной археологической находке в центре Ташкента. Коллекция обнаруженных артефактов оценивается более чем в $1 млн.  


#раскопки #археология #Египет
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