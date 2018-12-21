Несколько человек ранены в перестрелке в центре Вены

По меньшей мере два человека получили тяжёлые ранения в результате стрельбы в центре Вены. Инцидент произошёл в районе ресторана «Фиглмюллер».
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, на месте работают бригады скорой помощи и антитеррористическое подразделение спецназа Австрии «Кобра».
Один участник перестрелки скрылся. Являются ли раненые участниками конфликта, не сообщается.
Ранее News.ru сообщал о перестрелке в московском кафе «Райская трапеза» на Ленинском проспекте. Тогда один человек погиб.