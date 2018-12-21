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Несколько человек ранены в перестрелке в центре Вены

Herbert P. Oczeret/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

По меньшей мере два человека получили тяжёлые ранения в результате стрельбы в центре Вены. Инцидент произошёл в районе ресторана «Фиглмюллер».

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, на месте работают бригады скорой помощи и антитеррористическое подразделение спецназа Австрии «Кобра».

Один участник перестрелки скрылся. Являются ли раненые участниками конфликта, не сообщается.

Ранее News.ru сообщал о перестрелке в московском кафе «Райская трапеза» на Ленинском проспекте. Тогда один человек погиб.


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