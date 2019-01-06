Несколько человек пострадали при взрыве в секторе Газа

https://news.ru/storage/news/675f89f29eb8e6aa13367d2dd271ccbe/8dff89ef-61ff-436f-a85d-2fec0349d94d_850.jpg Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Взрыв в городе Рафах сектора Газа стал причиной ранений пяти человек. Об этом сообщает МВД Палестины.

ЧП произошло в пустом доме. Пять пострадавших от взрывной волны палестинцев поступили в больницу в городе Рафах. Они получили ранения средней тяжести, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, около 10 тысяч палестинцев принимали 4 января участие в массовых беспорядках на границе Израиля и сектора Газа. Силовики еврейского государства использовали средства для разгона толпы. В результате их действий пострадали 20 человек.