Несколько человек пострадали при взрыве в секторе Газа

Взрыв в городе Рафах сектора Газа стал причиной ранений пяти человек. Об этом сообщает МВД Палестины.
ЧП произошло в пустом доме. Пять пострадавших от взрывной волны палестинцев поступили в больницу в городе Рафах. Они получили ранения средней тяжести, передаёт РИА Новости.
Как писал News.ru, около 10 тысяч палестинцев принимали 4 января участие в массовых беспорядках на границе Израиля и сектора Газа. Силовики еврейского государства использовали средства для разгона толпы. В результате их действий пострадали 20 человек.