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Несколько человек пострадали при взрыве в секторе Газа

Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Взрыв в городе Рафах сектора Газа стал причиной ранений пяти человек. Об этом сообщает МВД Палестины.

ЧП произошло в пустом доме. Пять пострадавших от взрывной волны палестинцев поступили в больницу в городе Рафах. Они получили ранения средней тяжести, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, около 10 тысяч палестинцев принимали 4 января участие в массовых беспорядках на границе Израиля и сектора Газа. Силовики еврейского государства использовали средства для разгона толпы. В результате их действий пострадали 20 человек.


#палестина #ВЗРЫВ #ПОСТРАДАВШИЕ
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