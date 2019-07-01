https://static.news.ru/photo/8f2585d6-9bdb-11e9-992e-fa163e074e61_1024.jpg Кудрет Озерсай Фото: Kudret Özersay/facebook.com

Неизвестный объект, предположительно, отклонившаяся от курса ракета, взорвался на севере Кипра.

По данным администрации непризнанной мировым сообществом Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), инцидент произошёл в районе Ташкент.

Лидер турецкой общины страны Мустафа Акынджи отметил, что взрыв может быть связан с вооружёнными действиями на Ближнем Востоке, добавив, что уполномоченные органы приступили к расследованию инцидента, передаёт Reuters .

В свою очередь министр иностранных дел ТРСК Кудрет Озерсай рассказал, что объект взорвался в воздухе.

По предварительным данным, это был фрагмент ракеты российского производства сирийской системы ПВО, которая была выпущена для отражения вчерашнего нападения, — отметил он.

Озерсай уточнил, что объект упал на территорию Кипра, не достигнув своей цели.

Ранее News.ru писал, что четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в окрестностях Дамаска.