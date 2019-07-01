Неизвестный объект, предположительно, отклонившаяся от курса ракета, взорвался на севере Кипра.
По данным администрации непризнанной мировым сообществом Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), инцидент произошёл в районе Ташкент.
Лидер турецкой общины страны Мустафа Акынджи отметил, что взрыв может быть связан с вооружёнными действиями на Ближнем Востоке, добавив, что уполномоченные органы приступили к расследованию инцидента, передаёт
В свою очередь министр иностранных дел ТРСК Кудрет Озерсай рассказал, что объект взорвался в воздухе.
По предварительным данным, это был фрагмент ракеты российского производства сирийской системы ПВО, которая была выпущена для отражения вчерашнего нападения, — отметил он.
Озерсай уточнил, что объект упал на территорию Кипра, не достигнув своей цели.
Ранее News.ru писал, что четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в окрестностях Дамаска.