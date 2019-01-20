Половина компаний на Украине не регистрирует сотрудников

https://news.ru/storage/news/9db031521cd48e96a4fbfa52c02bdb63/29754c8c-dfa1-4f08-93b8-0ae56b242575_850.jpg Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Каждое второе предприятие на Украине не оформляет своих сотрудников официально, заявил и.о. замглавы Государственной фискальной службы страны Евгений Бамбизов.

«Есть яркая статистика с нашей стороны. Каждая вторая проверка по вопросам официального трудоустройства заканчивается с результатом: на каждом втором предприятии — это 50% или больше — мы обнаруживаем неофициальных сотрудников», — заявил он в эфире Oboz.tv.

Так, за последние четыре месяца прошлого года там было трудоустроено 500 тыс. граждан. При этом всего в 2018 году официально получили работу 600 тыс. человек, отметил Бамбизов.

Ранее News.ru писал, что смертность на Украине продолжает увеличиваться. По состоянию на конец минувшего года она почти вдвое больше рождаемости. Согласно данным государственной службы статистики, на 100 умерших приходится только 58 новорождённых. В 2018 году численность населения страны сократилась более чем на 200 тыс. человек — с 42,403 млн человек до 42,178 млн. Согласно прогнозам ООН, к 2050 году население Украины может уменьшиться на 18% — до 36 млн человек.