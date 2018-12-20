Немецкий Журналист года придумывал факты

https://news.ru/storage/news/2f24fb963346776f2c4d8a856b42c462/2b3e3980-470d-43f6-98d5-7c9b2f0a80c2_850.jpg Christian Ohde/Christian Ohde

Репортёр из Германии Клаас Релотиус фабриковал материалы, выдумывая факты для них. CNN признавал его Журналистом года в ФРГ, также у него есть множество престижных премий.

Подделку информации обнаружил коллега Релотиуса Хуан Морено: они вместе готовили репортаж с границы США и Мексики. Об этом пишет журнал Der Spiegel, с которым постоянно работал фальсификатор.

Представитель СМИ подтвердил, что на протяжении долгого времени сам придумывал многие детали текстов. Он фабриковал места и цитаты, писал о несуществующих людях. Репортаж об американо-мексиканской границе он написал, не съездив на место.

Сейчас контракт с журналистом разорван, сообщает издание.

Как ранее писал News.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захаров заявила, что ведомство обратится в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за опубликованной переписки корреспондента русской службы BBC Ольги Ившиной. Журналистка просила помощи в поисках следов российского вмешательства в протесты в Париже.