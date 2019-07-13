https://static.news.ru/photo/74db1270-713f-11e9-89e7-fa163e074e61_1024.jpg Ангела Меркель Фото: Chris Emil Janssen/www.imago-images.de/Global Look Press

Внезапные приступы дрожи у канцлера ФРГ Ангелы Меркель свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем, в том числе о болезни Паркинсона или рассеянном склерозе, однако политик страдает другим недугом. Об этом рассказал глава клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке.

Медик проанализировал видео и другие данные о приступах Меркель и пришёл к выводу, что не всё так плохо, как может показаться с первого взгляда.

Янке заметил, что дрожь у немецкого лидера возникает, только когда она стоит. Когда канцлер начинает двигаться — всё проходит. Это, по его словам, указывает на наличие ортостатического тремора. Болезнь очень редкая, но не опасна для жизни. Кроме того, существуют препараты, помогающие эффективно контролировать недуг, сообщает «Московский Комсомолец».

Здоровье Меркель на протяжении нескольких недель остаётся темой обсуждения. Странные вздрагивания политика будоражат умы общественности, в то время как сама глава германского правительства продолжает утверждать, что с ней всё в порядке.

Ранее News.ru писал о том, что большая часть опрошенных немцев считает, что состояние здоровья канцлера ФРГ Ангелы Меркель — её личное дело. 59% граждан Германии придерживаются такого мнения. Ещё 34% респондентов заявили, что здоровье политика представляет общественный интерес.