https://static.news.ru/photo/a45cbb40-9bfe-11e9-be95-fa163e074e61_1024.jpg Хайя бинт аль-Хусейн Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Власти Германии не подтвердили данные о том, что сбежавшая жена эмира ОАЭ Хайя бинт аль-Хусейн запросила убежище. Об этом нсообщила официальный представитель ведомства Мария Адебар.

Я не могу подтвердить эти сообщения, у нас нет фактов, подтверждающих эти обстоятельства, - цитирует её РИА Новости .

С аналогичным заявлением выступили и в МВД Германии.

Ранее британский таблоид Sun сообщил, что супруга эмира Дубая Мохаммеда Аль Мактума принцесса Хайя сбежала из ОАЭ и попросила убежища в Германии, прихватив из дома 31 млн фунтов стерлингов (2,5 млрд рублей), чтобы начать новую жизнь.

Как писал News.ru, эта ситуация вызвала политический кризис между Германией и ОАЭ, полагает издание. 69-летний шейх попросил власти Берлина вернуть в ОАЭ 45-летнюю принцессу и детей, назвав её в соцсетях предательницей.