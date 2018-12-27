Немецкая таможня уничтожила порядка девяти тонн наркотиков

https://news.ru/storage/news/a11c745dc167a7174cc605d60176819c/aced2b87-20a8-4df0-8c5e-4047b7617b1c_850.jpg Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

В немецком городе Гамбург таможенная служба изъяла и уничтожила порядка девяти тонн наркотиков.

Как сообщила Таможенная служба Германии, в декабре были уничтожены около 2,4 тонны кокаина и порядка 6,7 тонны вещества APAAN, который используется при создании метамфетамина. Стоимость уничтоженных наркотических веществ оценивается в €520 млн. Уничтожение наркотиков проходило в рамках секретной операции.

Ранее News.ru писал, что сотрудник полиции обнаружил у одного из пассажиров поезда более 200 г наркотического средства МДМА. Мужчина оказался наркокурьером. В ходе следствия были установлены лица, передающие ему наркотики для дальнейшей транспортировки. Их квартиры в Подмосковье подверглись обыску. В результате было изъято более 9 кг МДМА и метамфетамина, а также 1,5 кг гашиша и марихуаны. В частном доме была обнаружена лаборатория по изготовлению наркотиков.