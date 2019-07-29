https://static.news.ru/photo/1dd95a3e-b200-11e9-9286-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralf Roeger/dpa/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов задержали во Франкфурте-на-Майне мужчину, подозреваемого в том, что столкнул под поезд ребёнка, который погиб.

По данным полиции, инцидент произошёл утром 29 июля. Неизвестный столкнул 8-летнего мальчика на пути перед подъезжающим высокоскоростным поездом ICE.

Очевидцы рассказали, что некоторым людям, которые стали свидетелями случившегося, потребовалась помощь врачей.

Согласно неподтверждённым сведениям, мужчина намеревался столкнуть с перрона ещё одного человека. В настоящее время перекрыт ряд путей. На месте работают полицейские, пожарные и 16 машин скорой помощи, передаёт портал Hessenschau .

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